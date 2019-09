Mette la prima anziché la retromarcia: sfonda le vetrine e si trova all'interno del panificio

Stava facendo manovra per parcheggiare l'auto e entrare nel panificio a comprare il pane ma ha sbagliato marcia e ha sfondato le vetrine entrando con l'auto nel negozio. Incidente surreale quello accaduto in via Piave a Olgiate Olona (Varese) nella mattinata di martedì 17 settembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 10.55, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Una donna di 68 anni, a bordo di una Renault Captur stava parcheggiando davanti al negozio, ma secondo quanto trapelato pare abbia fatto confusione con il cambio automatico: ha inserito la prima anziché la retromarcia e quando ha accelerato si è trovata dentro al negozio.

Fortunatamente l'incidente non ha provocato nessun ferito, solo un uomo di 56 anni che in quel momento si trovava all'interno del negozio è rimasto lievemente ferito alla gamba, ma ha rifiutato le cure dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese che hanno messo in sicurezza le vetrate e liberato il negozio. Sul posto anche la polizia locale.