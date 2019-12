Incidente ad Assago, perde il controllo della moto e rovina a terra: morto Simone Galli

I medici dell'Humanitas hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma è stato tutto inutile: non ce l'ha fatta Simone Galli, il 21enne di Buccinasco che nel pomeriggio di domenica 8 dicembre era rimasto gravemente ferito in seguito a una terribile caduta da moto in via Donizetti ad Assago.

L'incidente

Tutto era accaduto tre minuti prima delle 16.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Simone era in sella alla sua moto quando, per cause in via di accertamento, è rovinato a terra sull'asfalto.

Le sue condizioni erano subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, in arresto cardiocircolatorio, era stato rianimato e intubato sul posto dai soccorritori e poi era stato trasportato a sirene spiegate all'Humanitas dove è spirato.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Corsico, intervenuti sul posto per i rilievi, ma sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti.