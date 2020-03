Schianto sulla provinciale ad Abbadia Lariana: morto Simone, giovane motociclista milanese

Ha lottato con tutte le sue forze fino alla fine ma purtroppo è stato tutto inutile. È morto all'ospedale di Lecco Simone Poppi, 23enne di Paderno Dugnano che nel pomeriggio di martedì 3 marzo è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla strada provinciale 72 ad Abbadia Lariana (ramo di Lecco del Lago di Como).

Tutto era accaduto intorno alle 16 all'altezza dell'incrocio tra la Strada Provinciale e via per Linzanico, come riportato da LeccoToday. Simone, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, avrebbe perso il controllo della moto rovinando violentemente sull'asfalto. Le sue condizioni erano subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Lecco con un grave trauma cranico. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma è stato tutto inutile.

Per comprendere l'esatta dinamica del sinistro gli agenti della Polstrada, nella mattinata di mercoledì 4 marzo, sono tornati sul luogo dell'incidente. Per il momento non sembra ci siano altri veicoli coinvolti nell'incidente.

Foto - Il luogo dell'incidente (LeccoToday)