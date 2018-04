Ragazza 19enne della provincia di Milano travolta da un'auto: gravissima

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica a Colombare di Sirmione (Brescia): una ragazza, residente nel Milanese, in un giro domenicale in questo periodo festivo, è stata investita da un'auto mentre percorreva via Salvo d'Acquisto. L'allarme è scattato attorno alle 13: sul posto sono state inviate due ambulanze e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

Le condizioni della giovane sarebbero critiche: è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Poliambulanza di Brescia e ricoverata in codice rosso. Stando alle prime informazioni trapelate avrebbe riportato gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Stradale di Desenzano, che si sta occupando dei rilievi. Non è ancora chiaro se la ragazza stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali. La giovane era in compagnia del fidanzato, che ha subito allertato i soccorsi.