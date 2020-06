Milano, schianto al semaforo in Fulvio Testi: 23enne vola fuori dalla Smart, è gravissimo

L'impatto violentissimo, il passeggero che vola fuori dall'auto e il corpo che resta sui binari del tram. Sono i frame del tragico incidente avvenuto lunedì sera in viale Fulvio Testi a Milano, dove due auto - una Smart e una Ford Mondeo - si sono schiantate tra loro.

Teatro dello scontro, avvenuto pochi minuti prima delle 22.30, è stato l'incrocio tra viale Rodi e Fulvio Testi. La Smart, con a bordo due 23enni, proveniva proprio da viale Rodi, mentre la Mondeo - guidata da un 32enne - procedeva sul vialone verso il centro città.

Ad avere la peggio nell'incidente è stato il ragazzo che viaggiava sulla Smart: è stato proiettato fuori dal veicolo ed è letteralmente volato sui binari riservati ai tram. Il 23enne è stato soccorso ed è stato trasportato al vicino Niguarda in condizioni gravissime. Meglio è andata al guidatore dell'utilitaria che è finito al Fatebenefratelli in codice verde. Il 32enne che era al volante dell'altra auto è invece stato ricoverato al San Raffaele in codice giallo con diverse ferite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale: l'unica certezza per ora è che uno dei due veicoli ha ignorato un semaforo rosso. Durante gli accertamenti, sembra che nella Smart sia stato trovato un pacchetto contenente droga, tanto che sul posto sono intervenuti anche gli uomini delle Volanti della Questura di Milano. Ulteriori indagini sono in corso.