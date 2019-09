Incidente stradale a Solaro: schianto tra un'auto e una moto, ragazzo di 28 anni in coma

I medici e gli infermieri del 118 lo hanno 'intubato' e portato d'urgenza in ospedale dove adesso è ricoverato in gravissime condizioni. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto pochi minuti prima delle 8 di giovedì in via Per Limbiate a Solaro (Milano).

Il ferito è un motociclista di 28 anni. Il ragazzo, stando alle prime informazioni pervenute dalle autorità, si sarebbe scontrato con un'auto. Nell'incidente è rimasto lesionato solo il centauro.

Il ragazzo portato in gravi condizioni al Niguarda

Il personale del 118 è arrivato sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, il 28enne ha riportato un importante trauma al bacino, alla testa e alla gamba destra. E' stato intubato sul posto e sedato. Ora è in coma farmacologico al Niguarda.

Dovrebbe essere stato uno scontro frontale ma la dinamica dell'incidente è affidata alla polizia locale di Solaro.