Grave incidente a Solaro: uomo travolto da un'auto e rianimato sul posto, è in coma

Il personale del 118 lo ha rianimato sul posto. Il suo cuore si era fermato dopo essere stato travolto da un'auto sulla Monza Saronno, la Statale 527. Quando ha ripreso il battito, i medici lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale.

Incidente a Solaro

È stato ricoverato al Niguarda di Milano in prognosi riservata. In ospedale è arrivato in coma, attorno alle 20.20, un'ora e dieci minuti dopo l'incidente, avvenuto alle 19.10 di giovedì nel territorio comunale di Solaro, nei pressi del supermercato Esselunga.

L'uomo, un pensionato di 66 anni italiano, lotta tra la vita e morte. È stato soccorso da due equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza intervenute in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho e gli agenti della polizia locale di Solaro per fare i rilievi, ancora non del tutto chiare.