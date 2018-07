Grave incidente sulla Sp 162 a Cusago: motociclista 25enne si rompe bacino e gambe

Diverse fratture importanti ma non è in pericolo di vita. E' questa la situazione nella quale si trova un ragazzo italiano di 25 anni, rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 162, nel territorio comunale di Cusago (Milano).

Il giovane, che viaggiava a bordo di una motocicletta, si è scontrato con un'auto attorno alle 1.22 di mercoledì. Ad avere la peggio nello schianto è stato proprio il ragazzo mentre il conducente dell'auto è rimasto illeso.

Sul luogo sono intervenuti medici del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il ferito, spiegano dalla centrale operativa, ha riportato fratture al bacino, alle gambe e traumi alla schiena. E' stato portato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano.

I rilievi per capire la dinamica dello scontro - che ha preceduto di pochi minuti uno altro grave incidente avvenuto in via Solari a Milano - sono stati affidati ai carabinieri.