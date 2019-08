Milano, grave incidente sulla Rivoltana: si ribalta un furgoncino, un morto e sette feriti

Un morto e almeno 7 feriti. E' gravissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle porte di Milano, a Segrate sulla provinciale Rivoltana (Sp14), alle prime luci dell'alba di giovedì. Il furgoncino sul quale viaggiavano la vittima e i feriti si è ribaltato per cause ancora da capire.

Sul luogo dell'incidente, attorno alle 6 del mattino, sono intervenute sette ambulanze e un'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Per una delle persone coinvolte - tutti uomini tra i 31 e 49 anni, in viaggio verso Milano per motivi di lavoro - non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Si tratta di un uomo di 46 anni, di nazionalità italiana.

Gli atri passeggeri feriti, stando a quanto riferito dalla centrale operativa del 118, sono stati trasferiti in vari ospedali in condizioni meno gravi: San Donato, San Raffaele, Città Studi, Policlinico, Niguarda. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Il traffico sull'arteria è rimasto paralizzato completamente per permettere i soccorsi prima e i rilievi poi. Presenti i carabinieri della Compagnia di San Donato e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.