Incidente nel Bresciano: grave motociclista di Milano, dopo lo schianto la moto si è spezzata

Nello scontro con la fiancata dell'auto che proveniva dall'opposto senso di marcia, la grossa motocicletta si è letteralmente spezzata in due, perdendo l'anteriore staccatosi dalla carrozzeria.

È ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Poliambulanza il motociclista 54enne di Bollate, in provincia di Milano, che nel pomeriggio sabato 9 giugno, a bordo della sua Bmw R 1.200, ha avuto un incidente lungo la strada provinciale 26 tra Polpenazze e Muscoline, nel Bresciano.

Il centauro viaggiava in direzione di Gavardo quando, nell'affrontare una curva, si è schiantato contro la fiancata di una Renault Kadjar guidata da un 39enne che viaggiava verso Polpenazze.

Le condizioni del motociclista sono subito apparse molto gravi: soccorso da un'ambulanza di Garda Emergenza, è stato trasportato in codice rosso in Poliambulanza.

La strada nel frattempo è stata chiusa al traffico per parecchi minuti, necessari alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza e ai rilievi, a cura dei carabinieri della compagnia di Salò. Pesanti le ripercussioni del traffico, dirottato in parte su strade alternative.