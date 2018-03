'Pirata' su una Bmw rubata travolge madre e figlia: una muore, lui fugge dopo l'incidente

Viaggiavano a bordo della loro Nissan Juke quando sono state travolte da una persona alla guida di una Bmw 325 rubata, che poi è fuggita a piedi. L'impatto è stato fatale per una di loro, la madre di 73 anni seduta accanto alla figlia, una 45enne, rimasta ferita gravemente.

Teatro del tragico incidente sul quale indagano i carabinieri della Compagnia di Corsico è stata la Strada provinciale 28, nell'area industriale di Pieve Emanuele (Milano). Giovedì sera, attorno alle 20.50. Un suv, quello delle donne, fermo in mezzo alla via e una berlina, quella rubata, abbandonata sui campi. E' questa la scena che soccorritori e militari si sono trovati davanti.

Sul posto l'azienda regionale emergenza urgenza ha inviato quattro ambulanze un'automedica. Per la donna più anziana non c'era nulla da fare. La figlia è stata trasportata al San Carlo in condizioni serie.

La Bmw 352, stando ai carabinieri, era stata rubata mercoledì a Trezzano Sul Naviglio (Milano). Probabilmente, complice la neve, il conducente avrebbe perso il controllo durante un sorpasso e sarebbe andato a sbattere contro l'auto sulla quale viaggiavano le donne. Dai primi accertamenti sembra che non ci siano testimoni. Per questo gli investigatori si stanno affidando alle telecamere della zona e ai rilievi tecnici nell'abitacolo. Si dovrà capire se sulla Bmw c'erano una o più persone, se fossero gli stessi ladri, e verso dove sono fuggite dopo aver spezzato la vita della 73enne.