Investita sulle strisce dall'auto pirata di una compagna di scuola: morta ragazzina 14enne

Per tre giorni ha lottato contro la morte in un letto d'ospedale, ma alla fine purtroppo non ce l'ha fatta. È morta martedì sera all'ospedale Niguarda di Milano, Stacey, la ragazzina di quattordici anni investita sabato mattina a Vimercate da un'auto pirata guidata da una sua compagna di scuola.

Quella mattina, poco dopo le otto, la quattordicenne era stata travolta da una Opel Agila mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Galbussera per raggiungere a piedi l'Omnicomprensivo, il liceo che da pochi mesi aveva cominciato a frequentare.

Vimercate, morta ragazzina investita da auto pirata

Le condizioni della ragazza erano apparse fin da subito disperate: un'ambulanza del 118 l'aveva trasportata al Niguarda di Milano e la sua vita era rimasta appesa a un filo. Dopo il tremendo schianto, la ragazza era stata sbalzata a tredici metri di distanza e aveva riportato lesioni gravissime e un grave trauma cranico che le aveva fatto subito perdere conoscenza.

La vettura che l'aveva travolta, invece, non si era fermata a prestare soccorso e la guidatrice - una diciannovenne di Brugherio, anche lei studentessa all'Omnicomprensivo di Vimercate - era fuggita. Era stato proprio a scuola, poco dopo, che gli agenti della polizia locale l'avevano raggiunta. La pirata, in stato di schock e in lacrime, aveva già raccontato tutto ai docenti e al preside. Per lei alla denuncia per omissione di soccorso si aggiungerà, con ogni probabilità, l'accusa di omicidio stradale.

"Sono momenti che non vorremmo mai vivere - le parole del sindaco di Vimercate, Francesco Sartini -. Restano il silenzio, lo sgomento, le domande, e il dolore. L'abbraccio e l'affetto per la famiglia di Stacey - ha concluso - si fa ancora più forte".