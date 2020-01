Incidente sulla Superstrada Malpensa, schianto tra 2 auto: 5 feriti, di cui uno grave

Grave incidente sulla strada statale 336, la Superstrada Malpensa, in direzione Varese e all'altezza di Magenta, verso le 14:20 di venerdì 24 gennaio. In un violento schianto tra due auto sono rimaste ferite cinque persone, di cui una in modo grave.

Sul posto sono accorsi, in codice rosso, due elicotteri e due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Magenta. Al momento l'Azienda regionale emergenza urgenza sta prestando soccorso ai feriti, tra cui una donna di 36 anni e quattro uomini di 55, 58, 62 e 76 anni.