Gravissimo incidente a Robecco: donna in prognosi riservata dopo pauroso schianto

Un violento schianto tra due auto è avvenuto sulla strada statale 526, a Robecco sul Naviglio, verso le 15 di giovedì 22 agosto. Cinque persone sono rimaste ferite, tra loro una donna in modo molto grave. Sul posto sono accorsi 118, con tre ambulanze ed elisoccorso, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la statale. Dopo l'impatto una 51enne con traumi molto seri è stata trasportata in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, dove al momento si trova ricoverata in prognosi riservata. Gli altri feriti - due giovani di 24 e 26 anni, una donna di 28 anni e un uomo di 86 - sono stati soccorsi in codice giallo e portati in ambulanza agli ospedali di Magenta e Legnano.

La dinamica del pauroso incidente è al vaglio della polizia locale, che sta effettuando rilievi per ricostruirla. Secondo quanto riferito dalla locale, le due auto stavano procedento una in direzione Abbiategrasso e l'altra Robecco, quando per motivi ancora ignoti, una delle due ha invaso la corsia opposta.