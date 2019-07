Incidente sulla statale dei Giovi a Binasco, camion carico di legno si ribalta: un uomo in ospedale

Un camion carico di legno ribaltato, un uomo di 55 anni in ospedale e la statale paralizzata. È il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada statale dei Giovi a Binasco nella mattinata di 22 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 5.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni del camionista, un uomo di 55 anni, sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto ed è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Rozzano.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato sembra il camion — che trasportava lastre di truciolare — sia l'unico mezzo rimasto coinvolto nel sinistro avvenuto nei pressi di una rotonda. Per permettere le operazioni di soccorso la circolazione sulla statale è stata bloccata, sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del comando provinciale di Milano con tre mezzi che hanno liberato la rotatoria.