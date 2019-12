Incidente a Zibido San Giacomo: ragazzina di 17 anni in pericolo di vita dopo uno schianto

Una ragazzina di 17 anni lotta tra la vita e la morte al Niguarda dopo un incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta nel pomeriggio di domenica, sulla Ss35 dei Giovi a Zibido San Giacomo, località Badile. Nello schianto, avvenuto poco prima delle 16, è rimasto gravemente ferito anche il ragazzo che viaggiava con lei su uno scooter, un suo coetaneo finito all'ospedale di Rozzano in codice giallo.

L'incidente a Zibido San Giacomo

Stando alla prima ricostruzione dell'incidente, i giovani viaggiavano su uno scooter che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato contro un'auto guidata da una uomo di 78 anni, rimasto illeso.

Sul luogo dello schianto, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha subito inviato due ambulanze e l'elisoccorso. La giovane è stata trasportata in ospedale con l'elicottero. Le sue condizioni restano delicate.

Poco prima, alle 15.30, un ragazzino di 12 anni era stato travolto da un'auto mentre pedalava per le strade di Cinisello Balsamo, sempre nel Milanese.