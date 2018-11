Incidente sulla Statale, schianto tra due auto e un furgone: quattro feriti, tra loro un bambino

Incidente giovedì mattina sulla Ss 336, la Superstrada per l'aeroporto di Malpensa. Alle nove, per cause ancora in corso di accertamento, tre veicoli si sono schiantati tra loro nel tratto di strada tra i comuni di Magenta e Marcallo con Casone.

Nell'impatto, molto violento, sono rimasti coinvolti un Suv e un furgone, che ha poi tamponato una Seicento. Una delle macchine, stando a quanto appreso, ha avuto una perdita di benzina dal serbatoio, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano per mettere in sicurezza la zona.

Quattro i feriti: due uomini, una donna di ventinove anni e un bimbo di due, tutti trasportati in ospedale. Fortunatamente le condizioni di nessuno di loro destano preoccupazione: il piccolo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di Legnano, ma soltanto a scopo precauzionale.

Sulla Statale, a lungo bloccata, sono arrivati anche gli agenti della polizia Stradale, a cui spetta ora il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.