Terribile incidente sulla Sp 412, a Locate di Triulzi: tre feriti gravi, due sono in fin di vita

La Fiat Grande Punto, stando ai testimoni, avrebbe fatto un tratto contromano fino a scontrarsi con la Citroen C3 che percorreva la strada nell'altro senso di marcia. Lo schianto è stato frontale, terrificante. Tre le persone coinvolte - due viaggiavano sulla Fiat - e sono tutte gravissime.

E' il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 14.20 sulla Strada Provinciale ex Strada Statale 412 della Val Tidone, all'altezzza di Locate di Triulzi (Milano).





I due occupanti della Gran Punto, secondo le prime informazioni del 118, sono stati intubati sul posto. Entrambi sono stati trasportati in coma all'ospedale. Un uomo, un 70enne, è andato con l'elisoccorso al San Gerardo, l'altro, un suo coetaneo, è stato portato via in ambulanza al Policlinico. Gravissime - anche se lui era cosciente - le condizioni del conducente della C3, un ragazzo 22 anni: è ricoverato al Niguarda di Milano.

La strada - molto trafficata - è stata chiusa per permettere i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Corsico. La circolazione è rimasta paralizzata a lungo. Per il momento l'unica certezza è che in quel tratto di strada c'è una doppia striscia continua, e quindi era assolutamente vietato fare alcun sorpasso.

Poco prima c'era stato un altro grave incidente stradale a Milano, in zona Ortica (qui i dettagli).