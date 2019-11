Incidente mortale: muore 49enne motociclista, automobilista pirata lo trascina per 30 metri

Il motociclista che ha perso la vita nella notte si chiamava Stefano Rossi e aveva 49 anni. Risiedeva in provincia di Pavia.

Secondo i primi riscontri l'uomo, sulla Binasca, è deceduto a bordo della sua moto Yamaha dopo essersi scontrato con una Mercedes guidata da un settantacinque di San Colombano Al Lambro (Milano).

A quanto pare, l'incidente e' accaduto mentre la Mercedes stava effettuando un'inversione di marcia. Sbalzato a terra, il motociclista è stato anche investito da un furgone che agganciatolo lo ha trascinato per circa 30 metri senza fermarsi. Le ricerche del conducente del furgone sono in corso, mentre l'auto e la motocicletta sono state sequestrate.

Indagano i carabinieri.

Non è stato il solo grave sinistro nella notte. A Lacchiarella, a distanza di una dozzina di chilometri e qualche ora dopo, un altro impatto è avvenuto fra un furgone e un'auto. Un 15enne è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda e il padre - in una situazione meno preoccupante - al San Matteo di Pavia. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.