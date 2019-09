Incidente sulla superstrada per Malpensa, camion si schianta dopo il tunnel: traffico in tilt

È rimasta bloccata quasi fino all'alba di venerdì per le conseguenze di un incidente la superstrada di Malpensa.

Tutto è accaduto intorno alle 23 di giovedì 12 settembre nel tratto tra Somma Lombardo e il Terminal: secondo una prima ricostruzione il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante andando a sbattere contro un muro laterale alla carreggiata. Nell’urto si è lesionata una vasca per l’antincendio che serve uno dei sottopassi dell’arteria stradale. Migliaia di litri di acqua si sono riversati sulla superstrada spargendo olio e carburante persi dal veicolo incidentato.

Inizialmente le condizioni del camionista sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, un 50enne, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso di Busto Arsizio, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate del comando provinciale di Varese che hanno messo in sicurezza l’automezzo e l'arteria stradale.