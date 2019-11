Incidente sulla superstrada di Malpensa: perde il controllo, infilza il guardrail e si ribalta

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito prima contro il guardrail e poi si è ribaltato a bordo della superstrada. Per lui sono stati attimi di terrore, ma fortunatamente non è successo nulla di grave. È il bilancio di un incidente avvenuto sulla superstrada di Malpensa nella tarda mattinata di venerdì 29 novembre in cui è rimasto ferito un anziano di 79 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 12.30 tra le uscite di Cuggiono e Mesero, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni dell'anziano sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con un mezzo, e successivamente è stato stabilizzato dai sanitari.

Fortunatamente non ha riportato gravi ferite: è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta in codice giallo, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.