Tamponamento in A4, dieci persone ferite: in ospedale anche un neonato e due bambini

Una Fiat Multipla con l’anteriore completamente distrutto e gli airbag esplosi. Un’Alfa Romeo con il portabagagli “cancellato” e il muso - segno di un ulteriore schianto - danneggiato e spaccato. Un’altra auto e un furgone fermi al centro della carreggiata, spenti. E, sull’asfalto, una distesa di vetri e lamiere a fare da contorno alle barelle dei soccorritori del 118 al lavoro.

VIDEO | L'incidente

Maxi incidente giovedì pomeriggio sull’autostrada A4 Torino-Venezia, teatro di un tamponamento avvenuto verso le 18.30 nel tratto compreso tra l’innesto per la tangenziale Ovest e Pero.

A schiantarsi tra loro sarebbero state - dalle prime informazioni - tre auto e un furgone, rimasti coinvolti in un tamponamento a catena che ha coinvolto diciotto persone.

Sul posto, in una vera e propria maxi emergenza, la centrale operativa di Areu ha inviato sette ambulanze, quattro auto mediche e un elicottero del 118.

In ospedale, stando a quanto riferito dall’azienda regionale emergenza urgenza, sono finite dieci persone. Il piccolo di tre mesi, sua mamma e altri due ragazzini sono stati portati in codice giallo al Sacco per diversi traumi. Un uomo, un bimbo di sette anni e un altro di dieci sono invece stati trasferiti al pronto soccorso di Garbagnate, anche loro in codice giallo per i traumi. Una donna e due uomini sono ora ricoverati tra il Fatebenefratelli, il San Carlo e il Niguarda per le ferite.

Le condizioni di tutti sono serie, ma nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita.

Ancora ignote, ad ora, le cause dell’incidente. A fare luce sulla dinamica dello schianto saranno gli agenti della polizia stradale di Torino, intervenuti in A4 per i rilievi. Al lavoro in autostrada anche i vigili del fuoco di Milano, che hanno estratto i feriti dalle carcasse delle auto.