Incidente in A4, maxi tamponamento tra sei camion: traffico in tilt e code chilometriche

Incidente giovedì mattina sull'autostrada A4. Poco prima di mezzogiorno, per cause ancora in corso di accertamento, nel tratto tra l'uscita di Rho e la barriera di Milano Ghisolfa si è verificato un tamponamento che - stando alle prime informazioni - avrebbe coinvolto sei camion.

I mezzi si sono scontrati tra loro a un chilometro dalla "barriera" mentre viaggiavano tutti in direzione Venezia nell'ultima corsia. Uno dei tir ha perso il proprio carico in strada, costringendo la polizia stradale a chiudere la A4 per liberare la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti anche gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medici, ma fortunatamente i sei conducenti sono stati medicati e per nessuno di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Il traffico è rimasto a lungo paralizzato e sulla A4 si sono formate code di quasi cinque chilometri.