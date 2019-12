Milano, incidente in viale Testi: tampona auto ferme al semaforo ma non ha l'assicurazione

Ha tamponato quattro auto ferme al semaforo. Per fortuna, però, non ci sono stati feriti gravi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto venerdì sera in viale Fulvio Testi, all'altezza del civico 80 nei pressi di un passaggio pedonale, a Milano.

L'uomo era alla guida di una Ford Fiesta. Si è schiantato contro una Kia, guidata da un uomo di Seregno, contro un Volkswagen con a bordo una famiglia brianzola e contro una Fiat 500 x, con tre toscani. L'uomo alla guida della Fiesta, un 40enne, viaggiava senza assicurazione. È stato sottoposto all'alcoltest.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica. All'ospedale Niguarda, in codice verde sono stati trasportati un bambino di 11 e 7 anni per controlli di routine ma nessuno è grave.

Incidente tra un Tram e un minivan

Poco prima, in zona Città Studi, un tram si era scontrato con un minivan. Tra i feriti, anche in quel caso, c'era un ragazzino di 15 anni.