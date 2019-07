Incidente in tangenziale, si schianta contro il guardrail e viene travolta dal furgone. Foto

Prima si è schiantata contro la cuspide dello svincolo della tangenziale Nord. Poi, quando l'auto è stata sbalzata in mezzo alla carreggiata, è stata centrata in pieno, sul suo lato, da un furgone in transito che l'ha trascinata per diversi metri.

Grave incidente martedì sera sulla tangenziale Est di Milano, proprio all'imbocco della Nord, davanti alla torre Mediaset di Cologno. Lì, verso le 23, si sono schiantati tra loro un furgone bianco con a bordo un 38enne e un 40enne e una Skoda guidata da una donna di cinquantuno anni. Secondo una prima ricostruzione, proprio la 51enne - per cause in corso di accertamento - ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro il guardrail. Poi l'inevitabile secondo impatto contro il furgone, il cui conducente non è riuscito a evitare lo scontro.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un'auto medica del 118. A preoccupare di più sono state le condizioni della donna al volante della Skoda che è stata estratta dalle lamiere del mezzo distrutto e trasferita in codice giallo al Niguarda di Milano con traumi facciali e alla testa. I due uomini invece hanno riportato lievi ferite e sono stati accompagnati al pronto soccorso del San Raffaele e del Niguarda per accertamenti.

Pesanti i danni ai veicoli: per la violenza dell'impatto la targa anteriore del furgone è rimasta "marchiata" nella portiera del veicolo, tra le lamiere accartocciate del mezzo deformato dallo schianto. Nel tratto martedì sera gli agenti della Polstrada sono stati impegnati con i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.