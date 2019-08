Incidente in tangenziale Est a Milano, schianto tra due auto: feriti e traffico in tilt

Traffico congestionato nella mattinata di giovedì 22 agosto per un incidente sulla tangenziale est, avvenuto al chilometro 11, tra via Palmanova e Cascina Gobba.

Verso le 7:30 due auto che viaggiavano in direzione nord si sono schiantate a causa di un tamponamento. Sul posto due ambulanze e un'automedica del 118 e due pattuglie di polstrada, per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica dell'impatto. A rimanere feriti nello schianto tre uomini di 21, 30 e 38 anni, che sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano, in codice giallo.

Lunghe code si sono formate sulla A51 nord: tra Milano Due e Cascina Metallino la circolazione è stata fortemente rallentata per più di un'ora. A causa della presenza di pioggia su tutta la tratta, diverse pattuglie della polizia stradale erano presenti per monitorare la situazione.