Pauroso incidente in tangenziale Est: donna infilzata dal guard-rail, gravissima

Una donna di 32 anni di Biassono (Monza), alla guida di un Doblò, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Il fatto è avvenuto la mattina di domenica in tangenziale Est, nel tratto tra Carugate e Brugherio in direzione Milano.

L’auto ha centrato il guard rail a bordo strada che ha letteralmente infilzato l’auto penetrando il veicolo con oltre quattro metri di lamiera. Non sono chiari i motivi del sinistro: le cause potrebbero essere stato un malore o un colpo di sonno. Sono stati i soccorritori del 118 a estrarre la vittima dall’auto.

Dopo le prime cure sul posto, la donna, che non ha mai ripreso coscienza dopo l’impatto, è stata portata in condizioni disperate al Niguarda di Milano. Sul posto anche i Vigili del fuoco e diverse pattuglie della Polizia stradale per ricostruire la dinamica.