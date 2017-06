Incidente in tangenziale Est a Cologno: auto si schianta contro il guardrail, poi va a fuoco

Grave incidente nella notte tra mercoledì e giovedì sulla tangenziale Est di Milano.

Poco dopo mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, un ventiseienne ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro la cuspide all’altezza dell’uscita di Cologno Nord. Nell’impatto, molto violento, la macchina è andata a fuoco, ma fortunatamente il ragazzo è riuscito a scappare dalla vettura e a mettersi in salvo.

A causare l’incidente, secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, sarebbe stato un colpo di sonno del conducente.

Il ragazzo, soccorso da un'ambulanza, è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Vimercate: nonostante il grande spavento sta bene e ha riportato soltanto ferite lievi.

In tangenziale, insieme alla Stradale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e il personale dell'Officina Mariani di Brugherio che si è occupato della rimozione dei mezzi.