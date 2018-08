Schianto contro il guardrail sulla tangenziale est: due feriti, uno è grave

Un tamponamento tra due auto e poi lo schianto di una delle due contro il guardrail. Questa la dinamica dell'incidente avvenuto alle 8 del 22 agosto sulla tangenziale est, nel tratto tra Carnate e Vimercate Nord, in direzione Milano. Coinvolti due automobilisti, un 51enne e un 57enne. Sul posto sono accorse due ambulanze, un elisoccorso e i vigili del fuoco di Monza.

L'automobilista di 57 anni ha riportato traumi multipli al volto e al torace. Mentre quello di 51 anni è risultato più grave, con un trauma cranico e contusioni agli arti superiori e inferiori. Nessuno dei due, comunque, ha perso coscienza in attesa che arrivassero i soccorsi. Entrambi i feriti sono stati poi trasportati in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Il traffico è rimasto bloccato.