Donna guida col cellulare in mano, fugge dai carabinieri e travolge un’auto: arrestata

Lunedì sera di follia in tangenziale Est, teatro dello show di una donna di quarantuno anni poi finita in manette.

Poco dopo le 22, la quarantunenne - alla guida di una Ford Focus - ha incrociato ad Agrate Brianza un’auto dei carabinieri di Vimercate, che le hanno intimato l’alt. Per tutta risposta, però, la conducente ha premuto il piede sull’acceleratore, dando vita a un folle inseguimento finito soltanto sulla Est, all’altezza dell’uscita di Vimercate centro.

Lì, dopo aver perso il controllo del proprio veicolo, la donna ha travolto una Fiat Panda - che si è ribaltata - con a bordo una cinquantatreenne e si è schiantata contro un muro.

Sul posto, per prestare soccorso alle due vittime, sono intervenute tre ambulanze e un’auto medica. Ad avere la peggio è stata proprio la signora alla guida della Panda: medicata in strada, è stata poi trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

La fuggitiva, invece, ha rifiutato le cure mediche ed è stata arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. È stata lei stessa, poi, a spiegare di essere scappata perché sorpresa alla guida con il cellulare in mano.