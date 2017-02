Tragico schianto all'alba sulla Tangenziale Est: morto un ragazzo di 25 anni e due feriti gravi

Un ragazzo di 25 anni morto e altri due feriti gravi. È il bilancio di un incidente avvenuto all'alba di sabato 25 febbraio sulla Tangenziale Est. La disgrazia poco prima delle 5 all'altezza di Brugherio, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

A schiantarsi un'auto e un furgone. Le condizioni dei tre ragazzi (24, 25 e 30 anni) sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze e due automediche in codice rosso. Per il 25enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati, gli altri due sono stati accompagnati nei pronto soccorso del San Raffaele e San Gerardo di Monza.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno estratto il corpo senza vita del giovane incastrato nelle lamiere dell'automobile, e gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dello schianto.