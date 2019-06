Incidente sulla Tangenziale Est di Milano: traffico in tilt, allertato anche l'elisoccorso

Traffico rallentato lungo la Tangenziale Est (A51) di Milano. A provocare i rallentamenti, nella mattinata di martedì, attorno alle 7, è un incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta una motocicletta, tra Paullo e via Emilia.

Incidente sulla tangenziale: sul posto l'elisoccorso

A dare la notizia è l'Azienda emergenza urgenza che ha fatto alzare in volo un elicottero con i soccorsi, oltre ad aver inviato un'ambulanza. Il ferito, un motociclista di 44 anni, non sarebbe però in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente e la gestione del traffico - già intenso come ogni mattina - è affidata alla polizia stradale di Assago, presente sul posto con alcune volanti.