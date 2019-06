Incidente sulla tangenziale Est, motociclista si schianta contro il guard rail: è grave

Prima l'incidente, poi la corsa a sirene spiegate al pronto soccorso. È stato trasportato in codice rosso al Niguarda il motociclista che nella mattinata di giovedì 13 giugno si è schiantato contro un guard rail della tangenziale Est di Milano nel tratto fra Lambrate e Segrate.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 9.35, come riportato dall'azienda regionale di emergenza. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, secondo una prima ricostruzione sembra che il 51enne abbia perso il controllo della moto e sia andato a impattare contro il guard rail. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita: in seguito all'incidente ha riportato un trauma cranico e a una gamba.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Milano.