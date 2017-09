Incidente in tangenziale Est, tamponamento tra quattro auto: traffico paralizzato | Video

Incidente e traffico in tilt mercoledì pomeriggio sulla tangenziale Est di Milano. Poco dopo le 17, per cause ancora in corso di accertamento, quattro auto che viaggiavano verso il centro città si sono schiantate tra loro nel tratto compreso tra le uscite di Cologno Nord e via Palmanova.

Nello scontro sono rimaste coinvolte una Ford Focus - che ha riportato danni seri al lato posteriore -, una Mercedes classe A - rimasta ferma in seconda corsia -, una Volkswagen Polo - che ha perso uno pneumatico - e una Opel Zafira.

Video | Lo schianto in tangeziale

L’incidente, avvenuto proprio nel tratto in cui la Est si incrocia con la tangenziale Nord, ha mandato letteralmente in tilt la circolazione su tutto il tratto di strada, già affollatissimo dalle auto per l’ora di punta.

Meno gravi, fortunatamente, le conseguenze per i quattro automobilisti coinvolti: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma nessuno di loro è in condizioni preoccupanti. Al lavoro in tangenziale anche la polizia Stradale.