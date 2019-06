Traffico rallentato sulle tangenziali di Milano: tre incidenti sulla Est e sulla Ovest. Le info

Traffico rallentato sulle tangenziali milanesi, la Est e la Ovest, nella mattinata di venerdì, dopo due incidenti stradali.

Tre incidenti in pochi minuti in tangenziale

Il primo episodio è avvenuto alle 8.10, sulla Tangenziale Ovest (A50), tra Settimo e Baggio, in direzione sud. Il personale sanitario e la polizia stradale sono intervenuti dopo uno schianto tra un'auto e una moto. Il centauro, un uomo di 42 anni, è rimasto ferito lievemente e trasportato con un'ambulanza all'ospedale San Carlo.

Dieci minuti dopo è stata la volta della A51, in direzione Nord, tra via Mecenate e C.A.M.M. Stessa dinamica del primo, ad avere la peggio è stato il motociclista di 25 anni, finito al San Raffaele in codice verde.

Alle 8.30, ancora sulla Tangenziale Est (A51), un 37enne è rimasto ferito in modo grave, ma non in pericolo di vita, dopo essere scivolato con la propria moto, nel tratto tra Cascina Gobba e Lambrate. Anche lui è finito al San Raffaele.