Incidente stradale in Tangenziale Est: due feriti in ospedale

Incidente stradale in Tangenziale Est nella serata di giovedì 20 luglio. E' successo in direzione nord nel tratto tra lo svincolo di viale Forlanini e quello di via Rubattino poco dopo le undici e mezza di sera.

Sul posto il 118 con tre ambulanze ed un'automedica. Lo scontro ha coinvolto tre vetture: una Seat Altea, una Smart ed una Fiat Panda. Quest'ultima, secondo le prime informazioni diramate da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), si sarebbe anche ribaltata. Quattro le persone ferite, tra i 25 e i 35 anni. Due di loro sono state portate in codice giallo rispettivamente al San Raffaele e al Città Studi.

Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Assago, che ha effettuato i rilievi dello scontro e regolato il flusso del traffico.