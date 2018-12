Incidente sulla Tangenziale Est: traffico in tilt

Traffico in tilt lungo la Tangenziale Est di Milano, in direzione nord, nel tratto via Mecenate - C.a.m.m., a causa di un incidente stradale. Poco prima delle 14 di giovedì 27 dicembre, più veicoli si sono scontrati per motivi ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con tre ambulanze. A rimanere ferite, riportando traumi e contusioni lievi e moderati, sono state quattro persone: due uomini di 30 e 57 anni, trasportati in codice verde all'Istituto Clinico di Città Studi, e due donne di 61, portate in giallo al San Raffaele. Il traffico lungo l'arteria è fortemente rallentato tra San Donato Milanese, a sud, fino all'altezza di Linate, a nord.