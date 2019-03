Incidente sulla Tangenziale Est, scontro tra un'auto e una moto: 4 feriti, grave 27enne

Grave incidente stradale sulla Tangenziale Est di Milano - A51 in direzione Nord - tra l'uscita Paullo e vi Mecenate. Nel pomeriggio di venerdì, attorno alle 18.30, si sono scontrati un'auto e una moto.

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato tre ambulanze e due automediche. Ad avere la peggio, come spesso succede in questi casi, è stato il motociclista. Il ragazzo, un 27enne, è stato trasportato in condizioni delicate all'ospedale Niguarda, in codice rosso.

Incidente in Tangenziale

Gli altri feriti, due ragazzi di 23 e 26 anni e una giovane di 24, sono stati portati in codice giallo agli ospedali di San Donato Milanese e alla Clinica Città Studi.

La polizia stradale di Assago ha fatto i rilievi e gestito il traffico sull'arteria, che a quell'ora era particolarmente intenso. La dinamica è in corso di accertamento.