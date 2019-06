Falciati in moto da un'auto sulla tangenziale Nord: morto un ragazzo, grave un 35enne

Una Harley Davidson distrutta e una Chevrolet Cattiva devastata dall'impatto. Un ragazzo di 26 ani morto e un altro di 35 anni che sta lottando tra la vita e la morte al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano. È il bilancio di un tragico incidente avvenuto nella serata di venerdì 28 giugno sulla Tangenziale Nord di Milano all'altezza di Nova Milanese.

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 22, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio della polstrada di Arcore, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente della Chevrolet Captiva abbia prima urtato contro un furgone che lo precedeva (un Fiat Ducato), successivamente pare abbia tamponato violentemente l'Harley Davidson sulla quale viaggiavano i due uomini.

Le condizioni dei feriti sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto in codice rosso due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Per il 26enne, il passeggero della moto, non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Disperate, invece, le condizioni del 35enne: è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo dove lotta tra la vita e la morte.

Per i rilievi che ricostruiranno l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agent della polizia stradale. Il conducente della Chevrolet è stato sottoposto all'alcoltest e ai test tossicologici, ma per il momento non sono stati resi noti i risultati.