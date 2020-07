Incidente in Tangenziale, auto finisce contro il guard rail: il motore 'vola' fuori dal cofano

L'impatto violentissimo contro il guardrail, il motore che "vola" fuori dall'auto e tre ragazzi feriti. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella nottata tra venerdì e sabato in tangenziale Nord, all'altezza di Nova Milanese.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza e urgenza è scattata qualche minuto dopo la mezzanotte e lungo le corsie della A52, in direzione Milano, sono intervenute due ambulanze del 118 insieme a un'automedica preallertate in codice giallo. Sul posto anche la polizia stradale di Arcore e il personale tecnico della società autostradale.

Secondo quanto ricostruito nel sinistro è rimasto coinvolto un solo veicolo, una Seat, su cui viaggiavano tre giovani: due 24enni e un ragazzo di 33 anni. Il veicolo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo uscendo fuori strada e schiantandosi contro il guardrail. Nell'impatto il motore è stato sbalzato a distanza di qualche metro dal luogo dell'impatto.

I tre giovani sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale al San Gerardo di Monza e a Milano: le loro condizioni non risultano preoccupanti. Il conducente del mezzo è stato sottoposto all'etilometro per verificare se fosse o meno al volante sotto effetto di alcol.