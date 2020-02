Incidente in tangenziale Nord, auto si ribalta dopo lo schianto: ragazzo di 21 anni in coma

Gravissimo incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì sulla tangenziale Nord di Milano. Pochi attimi dopo l'una, per cause tutte in corso di accertamento, due auto si sono schiantate tra loro e una si è ribaltata dopo l'impatto.

Stando a quanto finora riferito dalla Stradale, nell'incidente sono rimaste coinvolte una Polo con a bordo una donna di 31 anni di Cagli, nel Pesarese, e una Nissan Qasqai - poi finita ruote all'aria - guidata da un 21enne di Cormano.

Ad avere la peggio nello schianto è stato proprio il ragazzo: ha riportato traumi gravissimi alla testa e all'addome ed è stato ricoverato in coma al San Raffaele. Ferite lievi a un braccio invece per la donna, che è stato trasportata in codice verde al San Gerardo dai sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze e un'auto medica.

Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno liberato il giovane dall'auto ribaltata, e gli agenti della polizia Stradale di Arcore. I poliziotti hanno effettuato i rilievi per ricostruire le cause dello schianto: sembra, secondo i primi dati, che a innescare il ribaltamento sia stato un tamponamento. Gli investigatori hanno disposto per entrambi i conducenti l'alcoltest in ospedale.