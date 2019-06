Incidente tra vari veicoli lungo la Tangenziale Ovest di Milano: code su la superstrada

Lunghissima coda sulla Tangenziale Ovest di Milano nell'ora di punta di giovedì. Dopo una giornata di sciopero dei mezzi pubblici - con un grande flusso di auto in città - diversi veicoli sono rimasti coinvolti in una carambola sull'A50, in direzione sud.

Lo schianto, stando a quanto riportato dai soccorritori del 118, si è verificato poco prima delle 18. I feriti sono due donne di 66 e 67 anni e un 75enne, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

La dinamica e gli incidente anche sulla Est

La dinamica dell'incidente - nel tratto tra Ss35 e Rozzano Quinto De' Stampi - è al vaglio degli agenti della polizia stradale, che durante la giornata hanno lavorato a lungo per fare i rilievi su altri due incidenti sulla tangenziale Est.

Nel primo è rimasto gravemente ferito un motociclista, nel secondo sono rimaste coinvolte cinque persone, tra le quali due bambine.