Inicidente sulla Tangenziale Ovest di Milano: motociclista grave e traffico rallentato

Traffico rallentato sulla Tangenziale Ovest (A50) di Milano per un incidente stradale. Mercoledì mattina complicato per il flusso veicolare sulla superstrada milanese, in direzione Sud.

Il grave incidente in Tangenziale

Intorno alle 6.20 una moto e un'auto sono rimaste coinvolte in un grave schianto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso in codice rosso dal personale del 118 intervenuto sul posto con due equipaggi su un'automedica e un'ambulanza. Le sue condizioni, stando alle primissime informazioni, sarebbero molto delicate.

La polizia stradale di Assago è l'incaricata di gestire i rilievi per comprendere al dinamica.

Grave incidente a Vaprio D'Adda: grave 13enne

Nella serata di martedì, a Vaprio D'Adda, un ciclista di 13 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto.