Incidente in tangenziale Ovest, ambulanze ed elisoccorso tra Baggio e Settimo Milanese

Incidente in tangenziale Ovest domenica mattina. Pochi minuti dopo le sette una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo lungo la A50 mentre procedeva in direzione nord, tra Baggio e Settimo Milanese.

L'auto, una Fiat Multipla, è finita contro il guard rail all'altezza del curvone dell'Acquatica e nello schianto, molto violento, sono rimasti coinvolti tre ragazzi di ventisei anni che viaggiavano a bordo del mezzo. Nel tratto sono intervenuti quattro mezzi di emergenza del 118 e l'elisoccorso da Bergamo insieme ai vigili del fuoco di Milano e alla polizia stradale.

Tutti e tre i feriti sono stati soccorsi in codice giallo e non risultano essere in pericolo di vita. Uno dei ragazzi è stato accompagnato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano mentre gli altri due giovani a bordo dell'auto sono stati assistiti dal personale sanitario e trasferiti, in codice giallo, negli ospedali milanesi Sacco e San Carlo.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico lungo la tangenziale: subito dopo il sinistro nel tratto la viabilità è stata bloccata per permettere l'intervento dei soccorsi e successivamente si sono formate code e incolonnamenti di alcuni chilometri. Traffico rallentato nella prima mattinata di domenica anche in direzione opposta a causa di curiosi.