Incidente sulla Tangenziale Ovest tra Baggio e Cusago: morto un motociclista di 25 anni

Un motociclista morto. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50 in direzione Sud), nel tratto tra Settimo Baggio e Cusago.

Ne dà notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto, venerdì sera alle 19.53, ha mandato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il paziente, un ragazzo di 25 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo, dove poi è deceduto.

I rilievi per accertare la dinamica - sarebbero rimasti coinvolte un'auto e una moto - sono stati affidati alla polizia stradale. Il traffico ha subito rallentamenti.

Incidente in autostrada: un morto

Sempre venerdì, lungo l'Autostrada A4 c'era stato un gravissimo incidente. Alle 12.40, per cause ancora in corso di accertamento, quattro mezzi - tre macchine e un furgone - si sono schiantati tra loro nel tratto tra Trezzo sull'Adda e Cavenago, in direzione Milano.

Pesantissimo il bilancio dello schianto: un uomo di 35 anni, sbalzato fuori dalla sua vettura, è morto praticamente sul colpo. Gravissimo un ragazzo di 27 anni, finito al Niguarda in codice rosso con un trauma alla schiena. Illesi, invece, un 20enne e 31enne, che erano sugli altri due mezzi e che hanno rifiutato il trasporto in ospedale.