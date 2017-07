Grave incidente in Tangenziale Ovest: trauma cranico e frattura al bacino, donna in fin di vita

Un donna di 31 anni in fin di vita. E' questa la più grave conseguenza di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 23 di lunedì lungo la Tangenziale Ovest di Milano, tra la Vigevanese e Baggio Cusago, in direzione Nord. Nello schianto sono rimaste coinvolte due automobili, una delle quali era guidata dalla 31enne, una cittadina italiana.

Tre persone ferite nell'incidente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118 con tre ambulanze e un'automedica. La ragazza ferita è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, in codice rosso. Lì è stata sottoposta ad un intervento per cercare di salvarle la vita ed ora è ricoverata in rianimazione neurochirurgica. Ha riportato un importate trauma cranico e una frattura al bacino. Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno confermato che è in pericolo di vita.

Meno gravi gli altri due feriti: un 44enne italiano è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo con traumi minori, soccorso in anche un 37enne italiano in codice verde.

La polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, ancora non del tutto chiara. Durante i rilievi la circolazione è rimasta rallentata a lungo.