Incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano: varie auto coinvolte, 5 feriti e traffico in tilt

Un incidente stradale ha mandato il traffico in tilt sulla Tangenziale Ovest di Milano, l'A50, in direzione Sud. È accaduto nella mattinata di giovedì, alle 7.40.

Incidente in tangenziale

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto, nel tratto tra Settimo Milanese e Baggio/Cusago, ha inviato quattro ambulanze in codice giallo. Stando alle prime informazioni nessuna delle persone coinvolte è in gravi condizioni: sarebbero in tutto cinque i pazienti soccorsi, un 23enne, un 24enne, un 40enne, una 25enne e una 33enne.

Milano Serravalle, l'ente che gestisce la superstrada, informa che la coda è in aumento. Sul posto per i rilievi e per gestire la situazione sono intervenuti i poliziotti della polizia stradale di Assago. Sarebbero, secondo quanto trapelato, più di due le auto coinvolte nel tamponamento.