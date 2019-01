Incidente stradale in Tangenziale Ovest: un ferito in elicottero, lunga coda

Incidente stradale sulla Tangenziale Ovest nella mattinata di domenica 6 gennaio. Erano da poco passate le 9 quando, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono schiantate e una di queste si è anche ribaltata sulla carreggiata.

E' successo all'altezza del quartiere milanese di Quinto Romano, nel tratto tra l'uscita Baggio-Cusago e quella di Settimo Milanese-San Siro, in direzione nord.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con quattro ambulanze e anche l'elicottero. Il bilancio dei feriti non è grave: degli otto coinvolti nell'incidente, tra cui due giovani di 14 e 16 anni, il più grave è stato trasportato con l'elisoccorso a Niguarda, ma in codice giallo. E' un 25enne. Un'ambulanza ha invece trasportato in codice verde tre persone all'ospedale di Rho. In quattro hanno avuto bisogno solo di cure mediche sul posto.

Presenti anche i vigili del fuoco di Milano per coadiuvare i soccorsi e mettere in sicurezza il luogo dello scontro, e la polizia stradale di Assago per i rilievi del caso. Il traffico ha subito un consistente rallentamento in direzione nord con lunghe code a causa della riduzione di corsie disponibili per viaggiare.