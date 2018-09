Grave incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano: due ragazzi feriti dopo un ribaltamento

L'auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata per cause ancora in corso d'accertamento e loro, un uomo di 31 anni e una donna di 36, sono rimasti feriti. Grave incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano, A50 direzione Nord, durante la notte tra mercoledì e giovedì, attorno alle 3.15, nel tratto tra le uscite Corsico/Gaggiano e Ss494.

Sul luogo dell'incidente, di fronte al territorio comunale di Trezzano sul Naviglio, dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Ad avere la peggio, stando a quanto riferito dal 118, è stata la 36enne. La donna, che comunque era cosciente, è stata ricoverata all'ospedale Niguarda in codice rosso a causa del politrauma riportato. Meno grave l'uomo, trasportato in 'giallo' al San Carlo.

Oltre al personale sanitario, sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco di Milano e la polizia stradale, che ha fatto i rilievi per capire la dinamica e gestito il traffico veicolare durante i soccorsi.