Incidente in tangenziale Ovest, camion perde il carico che cade sulle auto: 6 feriti, uno grave

Ferro ovunque. Vetri e macchine a pezzi. Airbag esplosi. E una macchina letteralmente sepolta, cancellata. Scene infernali venerdì mattina sulla tangenziale Ovest di Milano, teatro di un incidente che è avvenuto alle 12.10 nel tratto tra Cusago e Settimo - all'altezza dell'uscita Baggio - e che ha coinvolto un camion e altri tre mezzi.

Stando alle primissime ricostruzioni, Il tir - un autoarticolato che trasportava griglie e tondini di ferro e che viaggiava in direzione Nord - avrebbe sbandato, si sarebbe scontrato con il guardrail e avrebbe perso il carico sulla carreggiata opposta. Proprio i pezzi di ferro avrebbero colpito un'auto - travolta in pieno -, e un furgone - poi a sua volta tamponato da una seconda vettura - che procedevano verso Sud.

Incidente in tangenziale: un ferito gravissimo

Il bilancio dell'incidente è pesantissimo. Sei persone - tutti uomini, tra i trenta e i cinquantuno anni - sono rimasti feriti.

Il più grave è il passeggero del furgone bianco - un trentenne di origini albanesi, residente in provincia di Pavia - che è stato portato in elicottero al San Gerardo di Monza: le sue condizioni sono giudicate serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Altri tre sono stati ricoverati - tutti in codice giallo - tra il Sacco, l'Humanitas e il Fatebenefratelli. Due persone, ferite in maniera più lieve, sono stati invece accompagnate al San Carlo.

Foto - Una delle auto travolte dal ferro

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute sei ambulanze, tre auto mediche e un elicottero del 118. Al lavoro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia.

Traffico in tilt

Secondo le prime informazioni ci sarebbero oltre otto chilometri di coda sulla carreggiata Sud e dieci in senso opposto. Per permettere agli equipaggi del 118 di operare e per liberare la strada la tangenziale è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sulla carreggiata in direzione Nord è stata istituita l'uscita obbligatoria sulla Vigevanese Nuova.